Российские туристы рассказали о первом отеле Wildberries в Египте

КАИР, 9 мар - РИА Новости. Туристы из России рассказали РИА Новости о своих впечатлениях о первом отеле Wildberries в Египте, отдыхающие отметили питание и доброжелательный персонал, но высказали мнение, что номерной фонд гостиницы нуждается в улучшении.

В середине февраля Wildberries совместно с туроператором FUN&SUN открыли первый фирменный отель под брендом WB Travel на египетском курорте Шарм-эш-Шейх . Отель получил название WB Travel Dreams Vacation и был удостоен четырех звезд.

"Отель неплохой. Мне, к сожалению, не с чем сравнивать, поскольку я впервые в Египте . Нашла его случайно. Подкупило то, что это концепция Wildberries", - поделилась Лидия, отдыхавшая в отеле во второй половине февраля.

По ее словам, в ресторанах отеля постояльцам предлагают роскошный выбор еды, персонал доброжелателен, а в номерах есть все необходимые удобства.

"Есть какие-то нюансы. На территории до сих пор идут ремонтные работы. Есть одно замечание: я сама работаю в сфере организации праздников, в отеле нет информации о предстоящих дневных и вечерних мероприятиях", - добавила Лидия, выразив мнение, что в целом отель соответствует четырем звездам.

Другая отдыхающая – Вероника – отметила хорошее питание и качество бассейнов, но при этом посетовала на уровень номера.

"Единственное, что меня расстроило - это номер. Мы получили не то, что было обещано. Персонал мгновенно реагировал, приходили устранять проблемы", - сказала она.

Еще одна туристка из России тоже заявила, что работники отеля в целом доброжелательно относятся к отдыхающим, но осталась недовольна качеством номеров.