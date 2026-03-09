https://ria.ru/20260309/turisty-2079495638.html
Российские туристы рассказали о первом отеле Wildberries в Египте
Российские туристы рассказали о первом отеле Wildberries в Египте
КАИР, 9 мар - РИА Новости. Туристы из России рассказали РИА Новости о своих впечатлениях о первом отеле Wildberries в Египте, отдыхающие отметили питание и доброжелательный персонал, но высказали мнение, что номерной фонд гостиницы нуждается в улучшении.
В середине февраля Wildberries
совместно с туроператором FUN&SUN открыли первый фирменный отель под брендом WB Travel на египетском курорте Шарм-эш-Шейх
. Отель получил название WB Travel Dreams Vacation и был удостоен четырех звезд.
"Отель неплохой. Мне, к сожалению, не с чем сравнивать, поскольку я впервые в Египте
. Нашла его случайно. Подкупило то, что это концепция Wildberries", - поделилась Лидия, отдыхавшая в отеле во второй половине февраля.
По ее словам, в ресторанах отеля постояльцам предлагают роскошный выбор еды, персонал доброжелателен, а в номерах есть все необходимые удобства.
"Есть какие-то нюансы. На территории до сих пор идут ремонтные работы. Есть одно замечание: я сама работаю в сфере организации праздников, в отеле нет информации о предстоящих дневных и вечерних мероприятиях", - добавила Лидия, выразив мнение, что в целом отель соответствует четырем звездам.
Другая отдыхающая – Вероника – отметила хорошее питание и качество бассейнов, но при этом посетовала на уровень номера.
"Единственное, что меня расстроило - это номер. Мы получили не то, что было обещано. Персонал мгновенно реагировал, приходили устранять проблемы", - сказала она.
Еще одна туристка из России
тоже заявила, что работники отеля в целом доброжелательно относятся к отдыхающим, но осталась недовольна качеством номеров.
"Остался осадок из-за заселения не в те номера, на которые рассчитывали после того, как оплатили отдых", - сообщила она.