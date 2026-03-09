Рейтинг@Mail.ru
Турчанка, считающая Трампа отцом, назвала себя причиной войны в Иране
20:19 09.03.2026 (обновлено: 20:44 09.03.2026)
Турчанка, считающая Трампа отцом, назвала себя причиной войны в Иране
Турчанка, считающая Трампа отцом, назвала себя причиной войны в Иране - РИА Новости, 09.03.2026
Турчанка, считающая Трампа отцом, назвала себя причиной войны в Иране
Турчанка Неджла Озмен, считающая американского президента Дональда Трампа своим отцом, заявила, что тот начал войну с Ираном из-за новостей о ней. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, иран, анкара (провинция), сша, дональд трамп
В мире, Иран, Анкара (провинция), США, Дональд Трамп
Турчанка, считающая Трампа отцом, назвала себя причиной войны в Иране

Считающая Трампа отцом турчанка уверена, что тот начал войну в Иране из-за нее

СТАМБУЛ, 9 мар – РИА Новости. Турчанка Неджла Озмен, считающая американского президента Дональда Трампа своим отцом, заявила, что тот начал войну с Ираном из-за новостей о ней.
Зимой стало известно, что жительница Анкары Озмен пытается через суды доказать, что ее отцом является президент США Трамп, женщина требует провести ДНК-тест. Озмен уверена, что Трамп - хороший отец и не отвергнет ее.
«
"Папочка, не обижайся, но я поддерживаю Иран", - заявила Озмен в видео, опубликованном в соцсети Instagram* (признан экстремистским и запрещен на территории РФ).
«
"Мой отец (Трамп – ред.) начал войну против Ирана. Думаю, что он таким образом пытается сделать так, чтобы про меня забыли, он пытается этими новостями "убрать" меня из повестки дня – но будь уверен, я пойду до конца в своей борьбе. Не вмешивайся в дела других стран, папа", - подчеркнула женщина.
Суд в Анкаре в октябре отклонил иск Озмен, в том числе из-за отсутствия каких-либо доказательств и не соответствия иска требованиям суда. Озмен не сдается и подала апелляцию, также она обратилась в посольство США и американские суды.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
