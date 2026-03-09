Турчанка, считающая Трампа отцом, назвала себя причиной войны в Иране

СТАМБУЛ, 9 мар – РИА Новости. Турчанка Неджла Озмен, считающая американского президента Дональда Трампа своим отцом, заявила, что тот начал войну с Ираном из-за новостей о ней.

Суд в Анкаре в октябре отклонил иск Озмен, в том числе из-за отсутствия каких-либо доказательств и не соответствия иска требованиям суда. Озмен не сдается и подала апелляцию, также она обратилась в посольство США и американские суды.