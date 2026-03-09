Турчанка, считающая Трампа отцом, назвала себя причиной войны в Иране

СТАМБУЛ, 9 мар – РИА Новости. Турчанка Неджла Озмен, считающая американского президента Дональда Трампа своим отцом, заявила, что тот начал войну с Ираном из-за новостей о ней.
"Папочка, не обижайся, но я поддерживаю Иран", - заявила Озмен в видео, опубликованном в соцсети Instagram* (признан экстремистским и запрещен на территории РФ).
"Мой отец (Трамп – ред.) начал войну против Ирана. Думаю, что он таким образом пытается сделать так, чтобы про меня забыли, он пытается этими новостями "убрать" меня из повестки дня – но будь уверен, я пойду до конца в своей борьбе. Не вмешивайся в дела других стран, папа", - подчеркнула женщина.
Суд в Анкаре в октябре отклонил иск Озмен, в том числе из-за отсутствия каких-либо доказательств и не соответствия иска требованиям суда. Озмен не сдается и подала апелляцию, также она обратилась в посольство США и американские суды.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская