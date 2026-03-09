Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана
14:19 09.03.2026
ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала целенаправленную и ограниченную наземную операцию против движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в понедельник... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T14:19:00+03:00
2026-03-09T14:19:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
израиль
Новости
в мире, ливан, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ начала целенаправленную наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала целенаправленную и ограниченную наземную операцию против движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ.
"В ночь на понедельник войска ЦАХАЛ начали целенаправленный и ограниченный рейд в одном из районов на юге Ливана с целью... демонтажа инфраструктуры "Хезболлах". В рамках целенаправленного рейда войска проводят операции по обнаружению и нанесению ударов по объектам инфраструктуры... на юге Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ для прессы.
Военные добавили, что перед вводом наземных сил территория была атакована с воздуха.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу.
Уже известно о сотнях погибших и пострадавших в результате этих обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
В миреЛиванИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
