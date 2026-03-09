ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала целенаправленную и ограниченную наземную операцию против движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ.
"В ночь на понедельник войска ЦАХАЛ начали целенаправленный и ограниченный рейд в одном из районов на юге Ливана с целью... демонтажа инфраструктуры "Хезболлах". В рамках целенаправленного рейда войска проводят операции по обнаружению и нанесению ударов по объектам инфраструктуры... на юге Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ для прессы.
Военные добавили, что перед вводом наземных сил территория была атакована с воздуха.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу.
Уже известно о сотнях погибших и пострадавших в результате этих обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
Армия Израиля сообщила о ликвидации бойца "Хезболлы"
8 марта, 17:17