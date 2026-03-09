ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана

Военные добавили, что перед вводом наземных сил территория была атакована с воздуха.

Уже известно о сотнях погибших и пострадавших в результате этих обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.