Трамп допустил переход Ормузского пролива под контроль США

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS News, что допускает переход Ормузского пролива под контроль США в будущем.
Как передает журналистка телеканала Вэйцзя Цзян, Трамп сообщил ей, что он "раздумывает над тем, чтобы взять под контроль" Ормузский пролив, отметив, что якобы уже сейчас суда могут перемещаться по нему свободно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
