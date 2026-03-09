https://ria.ru/20260309/tel-aviv-2079542526.html
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 09.03.2026
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, в небе слышны взрывы от работы ПВО, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T17:54:00+03:00
2026-03-09T17:54:00+03:00
2026-03-09T17:54:00+03:00
в мире
израиль
иран
западный берег реки иордан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077500124_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_643a34e37317f4df23d3f0a05cbee968.jpg
https://ria.ru/20260309/iran-2079505538.html
израиль
иран
западный берег реки иордан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077500124_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31a0473b20e314d3cb1b1bef92191e17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, западный берег реки иордан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Западный берег реки Иордан, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
РИА Новости: в Тель-Авиве объявили воздушную тревогу после пуска ракет из Ирана