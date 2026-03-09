Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 09.03.2026 (обновлено: 12:26 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/tel-aviv-2079499939.html
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога - РИА Новости, 09.03.2026
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, в небе слышны многочисленные взрывы от работы ПВО, передает... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T12:19:00+03:00
2026-03-09T12:26:00+03:00
в мире
тель-авив
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079405220_0:142:3072:1869_1920x0_80_0_0_914279a026ee46c8f00f7048d34f86b7.jpg
https://ria.ru/20260309/izrail-2079496136.html
тель-авив
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079405220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff968b8768e98f844cbc5f663d46b4a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тель-Авив, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога

В Тель-Авиве звучит воздушная тревога после пусков ракет из Ирана

© REUTERS / Dylan MartinezТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, в небе слышны многочисленные взрывы от работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее армия Израиля сообщила, что зафиксировала пуски из Ирана.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.
Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.
Бейрут - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
Вчера, 11:47
 
В миреТель-АвивИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала