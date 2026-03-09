Рейтинг@Mail.ru
Войска России весьма успешно продвигаются в зоне СВО, заявил Ушаков - РИА Новости, 09.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 09.03.2026
Войска России весьма успешно продвигаются в зоне СВО, заявил Ушаков
Войска России весьма успешно продвигаются в зоне СВО, заявил Ушаков - РИА Новости, 09.03.2026
Войска России весьма успешно продвигаются в зоне СВО, заявил Ушаков
Российские войска весьма успешно продвигаются на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 09.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
юрий ушаков
безопасность, россия, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Юрий Ушаков
Войска России весьма успешно продвигаются в зоне СВО, заявил Ушаков

Ушаков: ВС РФ успешно продвигаются в зоне СВО

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские войска весьма успешно продвигаются на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно", - сказал Ушаков журналистам.
Путин оценил посреднические усилия Трампа по Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЮрий Ушаков
 
 
