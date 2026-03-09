Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

«

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, двухштурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригаднацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Шевченко, Новогригоровка, Красноярское, Анновка, Гришино, Золотой Колодезь, Белицкое Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области". - говорится в сообщении Минобороны.