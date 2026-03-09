Рейтинг@Mail.ru
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 09.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 09.03.2026 (обновлено: 12:15 09.03.2026)
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 315 военных ВСУ, танк, шесть боевых бронированных машин, пять... РИА Новости, 09.03.2026
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 315 боевиков в зоне действия войск "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИнженерная система дистанционного минирования "Земледелие"
Инженерная система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 315 военных ВСУ, танк, шесть боевых бронированных машин, пять артиллерийских орудий, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, двухштурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригаднацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Шевченко, Новогригоровка, Красноярское, Анновка, Гришино, Золотой Колодезь, Белицкое Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области". - говорится в сообщении Минобороны.

Потери ВСУ составили свыше 315 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Уничтожены пять артиллерийских орудий, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская область
 
 
