Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 09.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 09.03.2026 (обновлено: 12:15 09.03.2026)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих в зоне действия сил "Востока", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2026
2026
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 290 боевиков в зоне действия войск "Восток"

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих в зоне действия сил "Востока", сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и склад материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Воздвижевка и Копани Запорожской области", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
