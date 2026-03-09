Рейтинг@Mail.ru
США хотят получить доступ к нефтяным ресурсам Ирана, заявил Тегеран
12:31 09.03.2026
США хотят получить доступ к нефтяным ресурсам Ирана, заявил Тегеран
США хотят получить доступ к нефтяным ресурсам Ирана, заявил Тегеран - РИА Новости, 09.03.2026
США хотят получить доступ к нефтяным ресурсам Ирана, заявил Тегеран
США хотят получить доступ к нефтяным ресурсам Ирана, заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, сша, иран, израиль
В мире, США, Иран, Израиль
США хотят получить доступ к нефтяным ресурсам Ирана, заявил Тегеран

Багаи: Иран считает, что США хотят получить доступ к нефтяным ресурсам страны

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. США хотят получить доступ к нефтяным ресурсам Ирана, заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи.
"Относительно того, что является целью США, сомнений нет, до сих пор никто не сомневался в том, что целью США является получить доступ к нефтяным ресурсам", - сказал Багаи в ходе брифинга, отрывок которого опубликовал телеканал SNN.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
