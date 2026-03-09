https://ria.ru/20260309/sport-2079557189.html
Австралия предоставит убежище иранским футболисткам, сообщил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его телефонного звонка премьер-министру Энтони Альбанезе Австралия предоставит политическое убежище членам... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
футбол
дональд трамп
энтони альбанезе
спорт
дональд трамп, энтони альбанезе, спорт
Футбол, Дональд Трамп, Энтони Альбанезе, Спорт
