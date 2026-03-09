Рейтинг@Mail.ru
Австралия предоставит убежище иранским футболисткам, сообщил Трамп
19:54 09.03.2026
Австралия предоставит убежище иранским футболисткам, сообщил Трамп
Австралия предоставит убежище иранским футболисткам, сообщил Трамп - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Австралия предоставит убежище иранским футболисткам, сообщил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его телефонного звонка премьер-министру Энтони Альбанезе Австралия предоставит политическое убежище членам... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026
Австралия предоставит убежище иранским футболисткам, сообщил Трамп

Трамп: Австралия предоставит убежище иранским футболисткам

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его телефонного звонка премьер-министру Энтони Альбанезе Австралия предоставит политическое убежище членам женской сборной Ирана по футболу.
Австралийский портал News.com.au сообщил ранее в понедельник, что несколько игроков женской сборной Ирана по футболу запросили убежище после вылета из Кубка Азии, который проходит в Австралии.
"Я только что переговорил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе относительно женской национальной сборной Ирана по футболу. Он уже занимается этим вопросом! Пятерым уже помогли, остальные — на подходе", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Перед этим Трамп резко раскритиковал решение австралийских властей после сообщений о решении Канберры депортировать иранских футболисток, запросивших убежище, назвав это "ужасной ошибкой". Он также выразил готовность принять иранских футболисток, если этого не сделать Австралия.
Президент США Дональд Трамп прогулялся с футболистом Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Трамп поговорил по телефону с Роналду
6 декабря 2025, 20:35
 
