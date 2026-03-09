Рейтинг@Mail.ru
Паралимпийский комитет Сербии прокомментировал допуск России - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
12:54 09.03.2026
Паралимпийский комитет Сербии прокомментировал допуск России
Паралимпийский комитет Сербии прокомментировал допуск России
Паралимпийский комитет Сербии прокомментировал допуск России

Флаги IPC и ПКР
Флаги IPC и ПКР. Архивное фото
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (ИТАЛИЯ), 9 мар -РИА Новости. Паралимпийский комитет Сербии понимает, насколько тяжело спортсменам оказываться вне соревнований из-за политических решений, и считает, что спорт и политика должны быть максимально разделены, заявил РИА Новости шеф миссии республики на Играх Югослав Милошевич.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).
"Паралимпийский комитет Сербии считает, что спорт и политика должны быть разделены в максимально возможной степени. Мы и сами в прошлом оказывались в подобных ситуациях и хорошо понимаем, насколько это сложно для спортсменов", - отметил Милошевич, говоря о возвращении российской сборной.
"Поэтому мы считаем, что спортсмены не должны лишаться возможности участвовать в соревнованиях из-за политических решений, на которые они не могут повлиять. Мы рады, что они здесь", - добавил собеседник агентства.
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
