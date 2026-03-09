Паралимпийский комитет Сербии прокомментировал допуск России

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (ИТАЛИЯ), 9 мар -РИА Новости. Паралимпийский комитет Сербии понимает, насколько тяжело спортсменам оказываться вне соревнований из-за политических решений, и считает, что спорт и политика должны быть максимально разделены, заявил РИА Новости шеф миссии республики на Играх Югослав Милошевич.

"Поэтому мы считаем, что спортсмены не должны лишаться возможности участвовать в соревнованиях из-за политических решений, на которые они не могут повлиять. Мы рады, что они здесь", - добавил собеседник агентства.