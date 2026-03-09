Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Голубовку в ДНР - РИА Новости, 09.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 09.03.2026 (обновлено: 18:01 09.03.2026)
Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Голубовку в ДНР
Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Голубовку в ДНР
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Голубовка в ДНР, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2026
Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Голубовку в ДНР

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Голубовка в ДНР, сообщило в среду Минобороны РФ.

ВС РФ в небе и на земле

Российские войска уничтожили до 1325 военнослужащих ВСУ, два танка, два бронетранспортера и 17 бронемашин в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Разведчик рассказал, чем занимаются неонацисты в Харьковской области
Вчера, 13:27
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, отметили в ведомстве.
По данным МО, сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ночная атака БПЛА ВСУ

Ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Вооруженное сборище Украины

ВСУ перебрасывают из Запорожской в Сумскую область 33-й отдельный штурмовой полк, укомплектованный заключенными и дезертирами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
ВСУ перебрасывают в Сумскую область полк из заключенных и дезертиров
Вчера, 06:33

Кадровый голод ВСУ после встречи с группировкой "Запад"

Брошенный ранее на сдерживание группировки войск ВС РФ "Запад" 151-й отдельный разведывательно-ударный батальон ВСУ пытается восполнить понесенные потери при помощи наемников, выяснило РИА Новости.

Особые заложники

Украинская сторона практически не меняет военнопленных уроженцев ДНР, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Столкновение с ТЦК

Военнообязанный в Ивано-Франковской области на западе Украины напал с ножом на сотрудников военкомата, которые хотели его мобилизовать, сообщили в оперативном командовании ВСУ "Запад".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаИвано-Франковская областьУкраинаДарья МорозоваВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
