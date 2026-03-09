Спецоперация, 9 марта: ВС России освободили Голубовку в ДНР

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Голубовка в ДНР, сообщило в среду Минобороны РФ.
ВС РФ в небе и на земле
Российские войска уничтожили до 1325 военнослужащих ВСУ, два танка, два бронетранспортера и 17 бронемашин в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, отметили в ведомстве.
По данным МО, сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ночная атака БПЛА ВСУ
Ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Вооруженное сборище Украины
ВСУ перебрасывают из Запорожской в Сумскую область 33-й отдельный штурмовой полк, укомплектованный заключенными и дезертирами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Кадровый голод ВСУ после встречи с группировкой "Запад"
Брошенный ранее на сдерживание группировки войск ВС РФ "Запад" 151-й отдельный разведывательно-ударный батальон ВСУ пытается восполнить понесенные потери при помощи наемников, выяснило РИА Новости.
Особые заложники
Украинская сторона практически не меняет военнопленных уроженцев ДНР, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Столкновение с ТЦК
Военнообязанный в Ивано-Франковской области на западе Украины напал с ножом на сотрудников военкомата, которые хотели его мобилизовать, сообщили в оперативном командовании ВСУ "Запад".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
