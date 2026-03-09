МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Голубовка в ДНР, сообщило в среду Минобороны РФ.

ВС РФ в небе и на земле

Российские войска уничтожили до 1325 военнослужащих ВСУ, два танка, два бронетранспортера и 17 бронемашин в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, отметили в ведомстве.

По данным МО, сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ночная атака БПЛА ВСУ

Ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Вооруженное сборище Украины

ВСУ перебрасывают из Запорожской в Сумскую область 33-й отдельный штурмовой полк, укомплектованный заключенными и дезертирами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Кадровый голод ВСУ после встречи с группировкой "Запад"

Брошенный ранее на сдерживание группировки войск ВС РФ "Запад" 151-й отдельный разведывательно-ударный батальон ВСУ пытается восполнить понесенные потери при помощи наемников, выяснило РИА Новости.

Особые заложники

Украинская сторона практически не меняет военнопленных уроженцев ДНР , заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова

