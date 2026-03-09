https://ria.ru/20260309/spetsoperatsiya-2079533935.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.03.2026
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.03.2026
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 9 марта 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 670 самолетов, 284 вертолета, 121 094 беспилотника, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 130 танков и других бронемашин, 1 685 реактивных систем залпового огня, 33 736 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 56 300 единиц автомобильной техники.