Российские морпехи за сутки уничтожили 16 дронов самолетного типа ВСУ в ДНР
Российские морпехи за сутки уничтожили 16 дронов самолетного типа ВСУ в ДНР
Расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты ВС РФ за сутки уничтожили 16 беспилотников самолетного типа ВСУ на добропольском направлении
Российские морпехи за сутки уничтожили 16 дронов самолетного типа ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты ВС РФ за сутки уничтожили 16 беспилотников самолетного типа ВСУ на добропольском направлении, сообщил РИА Новости начальник ПВО 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах российской группировки войск "Центр", с позывным "Титан".
По его словам, большинство сбитых целей составляли разведывательные беспилотники боевиков ВСУ
.
"Было сбито 13 БПЛА противника, конкретно разведывательных - это за день. А если взять за сутки, то 16 штук. Все крылатые, все разведывательные были", - рассказал собеседник агентства.