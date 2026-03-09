Рейтинг@Mail.ru
Российские морпехи за сутки уничтожили 16 дронов самолетного типа ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 09.03.2026
Российские морпехи за сутки уничтожили 16 дронов самолетного типа ВСУ в ДНР
Российские морпехи за сутки уничтожили 16 дронов самолетного типа ВСУ в ДНР - РИА Новости, 09.03.2026
Российские морпехи за сутки уничтожили 16 дронов самолетного типа ВСУ в ДНР
Расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты ВС РФ за сутки уничтожили 16 беспилотников самолетного типа ВСУ на добропольском направлении, РИА Новости, 09.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские морпехи за сутки уничтожили 16 дронов самолетного типа ВСУ в ДНР

РИА Новости: морпехи ВС РФ за сутки уничтожили 16 БПЛА ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты ВС РФ за сутки уничтожили 16 беспилотников самолетного типа ВСУ на добропольском направлении, сообщил РИА Новости начальник ПВО 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах российской группировки войск "Центр", с позывным "Титан".
По его словам, большинство сбитых целей составляли разведывательные беспилотники боевиков ВСУ.
"Было сбито 13 БПЛА противника, конкретно разведывательных - это за день. А если взять за сутки, то 16 штук. Все крылатые, все разведывательные были", - рассказал собеседник агентства.
Специальная военная операция на Украине
 
 
