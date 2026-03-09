Российские морпехи за сутки уничтожили 16 дронов самолетного типа ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты ВС РФ за сутки уничтожили 16 беспилотников самолетного типа ВСУ на добропольском направлении, сообщил РИА Новости начальник ПВО 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах российской группировки войск "Центр", с позывным "Титан".

"Было сбито 13 БПЛА противника, конкретно разведывательных - это за день. А если взять за сутки, то 16 штук. Все крылатые, все разведывательные были", - рассказал собеседник агентства.