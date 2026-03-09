Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 09.03.2026
ВС России уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек"
ВС России уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Расчет ТОС "Солнцепек" группировки российских войск "Восток" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Операторы войск беспилотных систем группировки войск "Восток" выявили оборудованную позицию ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области, которую противник использовал как опорный пункт обороны... После доразведки и уточнения координат данные были переданы расчету тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" подразделения РХБ защиты 35-й армии группировки войск "Восток". По выявленному району нанесли огневое поражение термобарическими боеприпасами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате огневого поражения был уничтожен укрепленный узел, что ослабило передний край обороны противника и создало благоприятные условия для продвижения штурмовых групп в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области.
"При ведении боевой работы расчеты огнеметных систем и подразделений войск беспилотных систем применяют разработанные отечественными специалистами средства связи и управления", - добавили в ведомстве.
Боец ВС России уничтожил пулеметный расчет противника
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"
 
 
