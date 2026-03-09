ВС России уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Расчет ТОС "Солнцепек" группировки российских войск "Восток" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в результате огневого поражения был уничтожен укрепленный узел, что ослабило передний край обороны противника и создало благоприятные условия для продвижения штурмовых групп в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области.