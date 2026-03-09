Рейтинг@Mail.ru
Ван И описал ситуацию в Иране китайской пословицей - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 09.03.2026 (обновлено: 14:56 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/situatsiya-2079460673.html
Ван И описал ситуацию в Иране китайской пословицей
Ван И описал ситуацию в Иране китайской пословицей - РИА Новости, 09.03.2026
Ван И описал ситуацию в Иране китайской пословицей
Министр иностранных дел Китая Ван И описал конфликт на Ближнем Востоке древнекитайской мудростью, заявив, что оружие является орудием зла, которое следует... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T05:02:00+03:00
2026-03-09T14:56:00+03:00
в мире
иран
китай
ближний восток
ван и (политик)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_8cafcefcaa620e44b75d8280176f21f3.jpg
https://ria.ru/20260308/mir-2079318825.html
https://ria.ru/20260308/konflikt-2079317948.html
иран
китай
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_835384dad3606df2ad1a39272783b5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, китай, ближний восток, ван и (политик), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Китай, Ближний Восток, Ван И (политик), Военная операция США и Израиля против Ирана
Ван И описал ситуацию в Иране китайской пословицей

Ван И описал ситуацию в Иране китайской пословицей об оружии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 9 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И описал конфликт на Ближнем Востоке древнекитайской мудростью, заявив, что оружие является орудием зла, которое следует использовать с осторожностью.
"Как гласит китайская мудрость, оружие — это орудие зла, к его применению следует подходить с особой осторожностью", — заявил Ван И на пресс-конференции в Пекине, говоря о позиции Китая в отношении ситуации вокруг Ирана.
Ван И - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Крупные страны должны вносить вклад в мир на Ближнем Востоке, заявил Ван И
8 марта, 05:39
Ван И подчеркнул, что нельзя допускать злоупотребление силой, отметив, что могущество не проявляется в применении силы по любому поводу и ни в чем не повинные люди не должны становиться жертвами войны.
"Крепкий кулак не означает наличие веских доводов, нельзя допустить возвращение мира к закону джунглей", — добавил он.
Дипломат подчеркнул, что Пекин придерживается объективной и беспристрастной позиции в отношении конфликта, последовательно призывает к прекращению огня.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ван И - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Ван И заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться
8 марта, 05:27
 
В миреИранКитайБлижний ВостокВан И (политик)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала