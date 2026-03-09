https://ria.ru/20260309/situatsiya-2079460673.html
Ван И описал ситуацию в Иране китайской пословицей об оружии
ПЕКИН, 9 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И описал конфликт на Ближнем Востоке древнекитайской мудростью, заявив, что оружие является орудием зла, которое следует использовать с осторожностью.
"Как гласит китайская мудрость, оружие — это орудие зла, к его применению следует подходить с особой осторожностью", — заявил Ван И
на пресс-конференции в Пекине
, говоря о позиции Китая
в отношении ситуации вокруг Ирана
.
Ван И подчеркнул, что нельзя допускать злоупотребление силой, отметив, что могущество не проявляется в применении силы по любому поводу и ни в чем не повинные люди не должны становиться жертвами войны.
"Крепкий кулак не означает наличие веских доводов, нельзя допустить возвращение мира к закону джунглей", — добавил он.
Дипломат подчеркнул, что Пекин придерживается объективной и беспристрастной позиции в отношении конфликта, последовательно призывает к прекращению огня.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.