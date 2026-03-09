ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Командование ряда подразделений ВСУ в Сумской области незаконно обогащается за счёт схем, связанных с боевыми выплатами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в некоторых украинских бригадах действует практика, при которой офицеры могут получить повышенное денежное довольствие за участие в боевых действиях в обмен на заранее оговорённую сумму "отката".