Силовики: командование ВСУ в Сумской области незаконно обогащается - РИА Новости, 09.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 09.03.2026
Силовики: командование ВСУ в Сумской области незаконно обогащается
Силовики: командование ВСУ в Сумской области незаконно обогащается - РИА Новости, 09.03.2026
Силовики: командование ВСУ в Сумской области незаконно обогащается
Командование ряда подразделений ВСУ в Сумской области незаконно обогащается за счёт схем, связанных с боевыми выплатами, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 09.03.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
украина
сумская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Силовики: командование ВСУ в Сумской области незаконно обогащается

РИА Новости: командование ВСУ в Сумской области незаконно обогащается

© РИА Новости Купол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Командование ряда подразделений ВСУ в Сумской области незаконно обогащается за счёт схем, связанных с боевыми выплатами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в некоторых украинских бригадах действует практика, при которой офицеры могут получить повышенное денежное довольствие за участие в боевых действиях в обмен на заранее оговорённую сумму "отката".
"В большинстве бригад ВСУ за заранее установленную сумму "отката" любой офицер может получить повышенное денежное довольствие", — рассказал представитель силовых структур.
Он добавил, что государственное бюро расследований Украины фиксирует отдельные случаи данных правонарушений, однако украинское командование просто временно отстраняют от занимаемых должностей, изымая часть имущества в пользу правоохранителей.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Депутат Рады рассказала о волне дезертирств в ВСУ
5 июля 2025, 12:46
 
