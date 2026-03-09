https://ria.ru/20260309/siloviki-2079546200.html
Силовики: командование ВСУ в Сумской области незаконно обогащается
Силовики: командование ВСУ в Сумской области незаконно обогащается - РИА Новости, 09.03.2026
Силовики: командование ВСУ в Сумской области незаконно обогащается
Командование ряда подразделений ВСУ в Сумской области незаконно обогащается за счёт схем, связанных с боевыми выплатами, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:37:00+03:00
2026-03-09T18:37:00+03:00
2026-03-09T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
украина
сумская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
