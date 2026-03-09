https://ria.ru/20260309/shvetsija-2079511781.html
Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами
Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами - РИА Новости, 09.03.2026
Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами
Власти Швеции проводят допрос капитана задержанного 6 марта сухогруза "Каффа" с россиянами на борту, он тоже оказался гражданином России, сообщает шведская... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:47:00+03:00
2026-03-09T13:47:00+03:00
2026-03-09T13:47:00+03:00
в мире
швеция
россия
стокгольм (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55a80c20c7893e09a16ac5b0e32481b4.jpg
https://ria.ru/20260205/daniya-2072349853.html
https://ria.ru/20260307/shvetsiya-2079260058.html
швеция
россия
стокгольм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57a69c19a572a745b585db890d88476b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, стокгольм (город)
В мире, Швеция, Россия, Стокгольм (город)
Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами
Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами "Каффа"
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Власти Швеции проводят допрос капитана задержанного 6 марта сухогруза "Каффа" с россиянами на борту, он тоже оказался гражданином России, сообщает шведская прокуратура
.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции
. По сообщению береговой охраны Швеции, из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Посольство РФ
в Стокгольме
позднее заявило, что находится в контакте со шведскими властями и готово оказать россиянам в составе экипажа консульскую помощь.
"Капитан судна, на борт которого поднялись у Треллоборга, с вечера субботы находится под стражей. Этот человек - гражданин России", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По словам представителя прокуратуры, капитан подозревается в предъявлении поддельных документов при обыске судна, нарушении морского законодательства, а также законодательства в сфере обеспечения безопасности на судах. Никаких доказательств, обосновывающих эти подозрения, не приводится.
Отмечается, что сейчас прокуратура допрашивает капитана судна и ряд других вовлеченных в дело лиц.
Согласно пресс-релизу, прокуратура примет решение об оставлении капитана под стражей или его освобождении не позднее вторника.