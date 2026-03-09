Рейтинг@Mail.ru
Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами - РИА Новости, 09.03.2026
13:47 09.03.2026
Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами
Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами - РИА Новости, 09.03.2026
Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами
Власти Швеции проводят допрос капитана задержанного 6 марта сухогруза "Каффа" с россиянами на борту, он тоже оказался гражданином России, сообщает шведская...
2026-03-09T13:47:00+03:00
2026-03-09T13:47:00+03:00
в мире
швеция
россия
стокгольм (город)
в мире, швеция, россия, стокгольм (город)
В мире, Швеция, Россия, Стокгольм (город)
Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами

Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами "Каффа"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Швеции и ЕС
Флаги Швеции и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Швеции и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Швеции проводят допрос капитана задержанного 6 марта сухогруза "Каффа" с россиянами на борту, он тоже оказался гражданином России, сообщает шведская прокуратура.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. По сообщению береговой охраны Швеции, из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Посольство РФ в Стокгольме позднее заявило, что находится в контакте со шведскими властями и готово оказать россиянам в составе экипажа консульскую помощь.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол
5 февраля, 03:07
"Капитан судна, на борт которого поднялись у Треллоборга, с вечера субботы находится под стражей. Этот человек - гражданин России", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По словам представителя прокуратуры, капитан подозревается в предъявлении поддельных документов при обыске судна, нарушении морского законодательства, а также законодательства в сфере обеспечения безопасности на судах. Никаких доказательств, обосновывающих эти подозрения, не приводится.
Отмечается, что сейчас прокуратура допрашивает капитана судна и ряд других вовлеченных в дело лиц.
Согласно пресс-релизу, прокуратура примет решение об оставлении капитана под стражей или его освобождении не позднее вторника.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
МИД Швеции осуществил устный демарш перед послом России
7 марта, 18:37
 
