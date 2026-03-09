Власти Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Швеции проводят допрос капитана задержанного 6 марта сухогруза "Каффа" с россиянами на борту, он тоже оказался гражданином России, сообщает шведская Власти Швеции проводят допрос капитана задержанного 6 марта сухогруза "Каффа" с россиянами на борту, он тоже оказался гражданином России, сообщает шведская прокуратура

Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции . По сообщению береговой охраны Швеции, из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Посольство РФ Стокгольме позднее заявило, что находится в контакте со шведскими властями и готово оказать россиянам в составе экипажа консульскую помощь.

"Капитан судна, на борт которого поднялись у Треллоборга, с вечера субботы находится под стражей. Этот человек - гражданин России", - говорится в пресс-релизе ведомства.

По словам представителя прокуратуры, капитан подозревается в предъявлении поддельных документов при обыске судна, нарушении морского законодательства, а также законодательства в сфере обеспечения безопасности на судах. Никаких доказательств, обосновывающих эти подозрения, не приводится.

Отмечается, что сейчас прокуратура допрашивает капитана судна и ряд других вовлеченных в дело лиц.