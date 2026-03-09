https://ria.ru/20260309/shkoly-2079496716.html
В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за непогоды
В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за непогоды - РИА Новости, 09.03.2026
В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за непогоды
Из-за непогоды во вторник для учеников младших классов школ Петропавловска-Камчатского обеих смен отменены занятия, сообщили в управлении образования... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:52:00+03:00
2026-03-09T11:52:00+03:00
2026-03-09T11:52:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151646/36/1516463685_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_a3bd8b9c8f0cccb50fe9deff530cb611.jpg
https://ria.ru/20260309/lavina-2079470843.html
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151646/36/1516463685_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_203167ecf20b4734ed0440f42b6c4da6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, telegram
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Telegram
В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за непогоды
Занятия в начальной школе отменены в Петропавловске-Камчатском из-за циклона