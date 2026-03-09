В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за непогоды

«

"Внимание! Отмена занятий для учащихся начальной школы. В связи с неблагоприятными погодными условиями завтра, 10 марта, учебные занятия в школах Петропавловска-Камчатского в обеих сменах отменяются с первого по четвертый класс включительно", — проинформировало управление в Telegram.