09.03.2026
11:52 09.03.2026
В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за непогоды
В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за непогоды
Из-за непогоды во вторник для учеников младших классов школ Петропавловска-Камчатского обеих смен отменены занятия, сообщили в управлении образования... РИА Новости, 09.03.2026
В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за непогоды

Занятия в начальной школе отменены в Петропавловске-Камчатском из-за циклона

Вид на Петропавловск-Камчатский
Вид на Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар — РИА Новости. Из-за непогоды во вторник для учеников младших классов школ Петропавловска-Камчатского обеих смен отменены занятия, сообщили в управлении образования администрации краевого центра.
"Внимание! Отмена занятий для учащихся начальной школы. В связи с неблагоприятными погодными условиями завтра, 10 марта, учебные занятия в школах Петропавловска-Камчатского в обеих сменах отменяются с первого по четвертый класс включительно", — проинформировало управление в Telegram.

Для учащихся средних и старших классов занятия проводятся в обычном режиме. Родителей просят следить за официальными сообщениями от школ и городского управления образования.
По данным Камчатского УГМС, в понедельник Петропавловск-Камчатский находится под влиянием циклона. В городе идут осадки, скорость ветра достигает 23 метров в секунду. Согласно прогнозу, непогода в городе сохранится и во вторник.
В Петропавловске-Камчатском на трассу сошла лавина
