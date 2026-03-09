Гуменник назвал текущий сезон прорывным

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победитель Финала Гран-при России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, что текущий сезон для него получился прорывным и усталость пришла вовремя.
Гуменник в понедельник стал победителем Финала Гран-при России в Челябинске. В нынешнем сезоне он также выиграл чемпионат России и выступил на Олимпийских играх в Италии, где занял шестое место.
«
"Сейчас есть ощущение благодарности всем близким, болельщикам, тренерам. Сезон получился прорывной, успешный. Я все сделал, здесь пришла наконец-то усталость. И пришла очень вовремя", - сказал Гуменник журналистам.
Еще одна российская участница Олимпиады, Аделия Петросян, решила пропустить Финал Гран-при России. "Не жалею, - сказал Гуменник, отвечая на вопрос о том, не жалеет ли он, что выступил в Челябинске и оставил себя всего на льду. - Я, наоборот, расстраиваюсь, когда не получается оставить всего себя на льду. Здесь, думаю, получилось".
Гуменник сделал в произвольной программе четыре четверных прыжка, а не пять, как на протяжении сезона. "Вчера думал попробовать четыре, уставал на тренировке к концу программы, - рассказал фигурист. - Но сегодня шел на пять. Уже во время прыжка (лутца) решил раньше раскрыться. Реакция тренера? Она все отлично выражала".