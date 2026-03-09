Гуменник назвал текущий сезон прорывным

"Сейчас есть ощущение благодарности всем близким, болельщикам, тренерам. Сезон получился прорывной, успешный. Я все сделал, здесь пришла наконец-то усталость. И пришла очень вовремя", - сказал Гуменник журналистам.

Гуменник сделал в произвольной программе четыре четверных прыжка, а не пять, как на протяжении сезона. "Вчера думал попробовать четыре, уставал на тренировке к концу программы, - рассказал фигурист. - Но сегодня шел на пять. Уже во время прыжка (лутца) решил раньше раскрыться. Реакция тренера? Она все отлично выражала".