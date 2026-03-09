Рейтинг@Mail.ru
Гуменник назвал текущий сезон прорывным
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:30 09.03.2026
Гуменник назвал текущий сезон прорывным
Гуменник назвал текущий сезон прорывным - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Гуменник назвал текущий сезон прорывным
Победитель Финала Гран-при России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, что текущий сезон для него получился прорывным и усталость пришла вовремя. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
Гуменник назвал текущий сезон прорывным

Гуменник: сезон прорывной, успешный, усталость пришла вовремя

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победитель Финала Гран-при России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, что текущий сезон для него получился прорывным и усталость пришла вовремя.
Гуменник в понедельник стал победителем Финала Гран-при России в Челябинске. В нынешнем сезоне он также выиграл чемпионат России и выступил на Олимпийских играх в Италии, где занял шестое место.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Тарасова не заметила чересчур благосклонного отношения судей к Гуменнику
8 марта, 13:10
«
"Сейчас есть ощущение благодарности всем близким, болельщикам, тренерам. Сезон получился прорывной, успешный. Я все сделал, здесь пришла наконец-то усталость. И пришла очень вовремя", - сказал Гуменник журналистам.
Еще одна российская участница Олимпиады, Аделия Петросян, решила пропустить Финал Гран-при России. "Не жалею, - сказал Гуменник, отвечая на вопрос о том, не жалеет ли он, что выступил в Челябинске и оставил себя всего на льду. - Я, наоборот, расстраиваюсь, когда не получается оставить всего себя на льду. Здесь, думаю, получилось".
Гуменник сделал в произвольной программе четыре четверных прыжка, а не пять, как на протяжении сезона. "Вчера думал попробовать четыре, уставал на тренировке к концу программы, - рассказал фигурист. - Но сегодня шел на пять. Уже во время прыжка (лутца) решил раньше раскрыться. Реакция тренера? Она все отлично выражала".
Российский фигурист Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Я представлял себе Милан": Гуменник о Финале Гран-при России
7 марта, 17:38
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
