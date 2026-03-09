Рейтинг@Mail.ru
Глава ПКР отметил важность победы Ворончихиной на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
13:00 09.03.2026 (обновлено: 13:06 09.03.2026)
Глава ПКР отметил важность победы Ворончихиной на Паралимпиаде
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметил важность победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
спорт, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Глава ПКР отметил важность победы Ворончихиной на Паралимпиаде

Глава ПКР Рожков заявил о важности золотой медали Ворончихиной на Паралимпиаде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметил важность победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх в Италии.
В понедельник Ворончихина победила в супергиганте, завоевав первую золотую медаль для сборной России на Играх.
"Мама, получилось!": первые эмоции Ворончихиной попали в трансляцию
"Это первое золото с Игр 2018 года, где наши спортсмены выступали в нейтральном статусе. Очень счастлив за Варвару. Она самая молодая спортсменка в делегации, но она давно тренируется. Делали попытку, чтобы ее допустили до Паралимпиады‑2018, но не удалось. Ее не допустили по возрасту, очень она переживала. За это время она участвовала во многих соревнованиях, на Кубке мира перед Играми три золотые медали. Мы за нее очень рады. Тренеры проделали колоссальную работу. Для нас всех это важный день. Министр позвонил, поздравил", - сказал Рожков журналистам.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Ворончихина рассказала, кому посвятила победу на Паралимпиаде
СпортПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
