Глава ПКР отметил важность победы Ворончихиной на Паралимпиаде

"Это первое золото с Игр 2018 года, где наши спортсмены выступали в нейтральном статусе. Очень счастлив за Варвару. Она самая молодая спортсменка в делегации, но она давно тренируется. Делали попытку, чтобы ее допустили до Паралимпиады‑2018, но не удалось. Ее не допустили по возрасту, очень она переживала. За это время она участвовала во многих соревнованиях, на Кубке мира перед Играми три золотые медали. Мы за нее очень рады. Тренеры проделали колоссальную работу. Для нас всех это важный день. Министр позвонил, поздравил", - сказал Рожков журналистам.