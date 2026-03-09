Глава ПКР отметил важность победы Ворончихиной на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметил важность победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх в Италии.
В понедельник Ворончихина победила в супергиганте, завоевав первую золотую медаль для сборной России на Играх.
«
"Это первое золото с Игр 2018 года, где наши спортсмены выступали в нейтральном статусе. Очень счастлив за Варвару. Она самая молодая спортсменка в делегации, но она давно тренируется. Делали попытку, чтобы ее допустили до Паралимпиады‑2018, но не удалось. Ее не допустили по возрасту, очень она переживала. За это время она участвовала во многих соревнованиях, на Кубке мира перед Играми три золотые медали. Мы за нее очень рады. Тренеры проделали колоссальную работу. Для нас всех это важный день. Министр позвонил, поздравил", - сказал Рожков журналистам.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.