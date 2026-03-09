Рейтинг@Mail.ru
Россиян растрогала история мальчика, которому не продали цветы для мамы - РИА Новости, 09.03.2026
16:33 09.03.2026
Россиян растрогала история мальчика, которому не продали цветы для мамы
Россиян растрогала история мальчика, которому не продали цветы для мамы - РИА Новости, 09.03.2026
Россиян растрогала история мальчика, которому не продали цветы для мамы
Жителей России тронула история пятилетнего Елисея из Нижнего Новгорода, которому не продали цветы для мамы, под опубликованным его мамой постом в соцсетях...
россия
нижний новгород
общество
россия
нижний новгород
Новости
Пятилетнему ребенку отказались продать цветы для мамы
Жительница Нижнего Новгорода Елизавета Богомолова 7 марта, накануне Международного женского дня, опубликовала в соцсети видео, в котором рассказала, как ее пятилетнему сыну Елисею отказались продать букет цветов в местном магазине. Малыш горько рыдал, что не смог сделать сюрприз. По словам девушки, продавцы объяснили отказ тем, что мальчику нет и шести лет, и их могут наказать за такую сделку. Чтобы утешить сына, девушка зашла в магазин вместе с ребенком, и пока она стояла, закрыв глаза, мальчику продали-таки букет роз, который он потом торжественно вручил любимой мамочке.
россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Россиян растрогала история мальчика, которому не продали цветы для мамы

Россиян растрогала история 5-летнего Елисея, которому не продали цветы для мамы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар – РИА Новости. Жителей России тронула история пятилетнего Елисея из Нижнего Новгорода, которому не продали цветы для мамы, под опубликованным его мамой постом в соцсетях оставили свыше 4 тысяч комментариев, а магазин цветов извинился перед ребенком.
Жительница Нижнего Новгорода Елизавета Богомолова 7 марта, накануне Международного женского дня, опубликовала на своей странице в соцсети Instagram* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) видео, в котором рассказала, как ее пятилетнему сыну Елисею отказались продать букет цветов в местном магазине. Малыш горько рыдал, что не смог сделать сюрприз. По словам девушки, продавцы объяснили отказ тем, что мальчику нет и шести лет, и их могут наказать за такую сделку. Чтобы утешить сына, девушка зашла в магазин вместе с ребенком, и пока она стояла, закрыв глаза, мальчику продали-таки букет роз, который он потом торжественно вручил "любимой мамочке".
Девушка с цветами - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Цветочный фейерверк: празднование 8 Марта в России
8 марта, 15:09
8 марта, 15:09
Видео малыша-романтика набрало множество просмотров и более 4 тысяч комментариев. Чтобы выразить поддержку маленькому Елисею, свои видеообращения записали сотрудники МЧС, бойцы СВО, известные спортсмены. Все они называют Елисея "настоящим мужчиной", хвалят за настойчивость и говорят, что "любовь к маме - это самое главное".
Мама мальчика написала в соцсетях, что не ожидала такого отклика, и поблагодарила всех за поддержку. Она также записала обращение сына, который признался, что находится "в большом шоке" от того, что его "поддержала вся страна".
Елизавета Боголюбова также разместила новое видео, как к ней приехал один из руководителей сети цветочных магазинов, который извинился перед мальчиком и его мамой за инцидент и привез большой букет и подарки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Подарочные коробки - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Юрист научил, как вернуть неподходящий подарок к 8 марта
Вчера, 03:18
Вчера, 03:18
 
