Россиян растрогала история мальчика, которому не продали цветы для мамы

Пятилетнему ребенку отказались продать цветы для мамы
Жительница Нижнего Новгорода Елизавета Богомолова 7 марта, накануне Международного женского дня, опубликовала в соцсети видео, в котором рассказала, как ее пятилетнему сыну Елисею отказались продать букет цветов в местном магазине. Малыш горько рыдал, что не смог сделать сюрприз. По словам девушки, продавцы объяснили отказ тем, что мальчику нет и шести лет, и их могут наказать за такую сделку. Чтобы утешить сына, девушка зашла в магазин вместе с ребенком, и пока она стояла, закрыв глаза, мальчику продали-таки букет роз, который он потом торжественно вручил любимой мамочке.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар – РИА Новости. Жителей России тронула история пятилетнего Елисея из Нижнего Новгорода, которому не продали цветы для мамы, под опубликованным его мамой постом в соцсетях оставили свыше 4 тысяч комментариев, а магазин цветов извинился перед ребенком.
Жительница Нижнего Новгорода
Елизавета Богомолова 7 марта, накануне Международного женского дня, опубликовала на своей странице в соцсети Instagram* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ
) видео, в котором рассказала, как ее пятилетнему сыну Елисею отказались продать букет цветов в местном магазине. Малыш горько рыдал, что не смог сделать сюрприз. По словам девушки, продавцы объяснили отказ тем, что мальчику нет и шести лет, и их могут наказать за такую сделку. Чтобы утешить сына, девушка зашла в магазин вместе с ребенком, и пока она стояла, закрыв глаза, мальчику продали-таки букет роз, который он потом торжественно вручил "любимой мамочке".
Видео малыша-романтика набрало множество просмотров и более 4 тысяч комментариев. Чтобы выразить поддержку маленькому Елисею, свои видеообращения записали сотрудники МЧС
, бойцы СВО, известные спортсмены. Все они называют Елисея "настоящим мужчиной", хвалят за настойчивость и говорят, что "любовь к маме - это самое главное".
Мама мальчика написала в соцсетях, что не ожидала такого отклика, и поблагодарила всех за поддержку. Она также записала обращение сына, который признался, что находится "в большом шоке" от того, что его "поддержала вся страна".
Елизавета Боголюбова также разместила новое видео, как к ней приехал один из руководителей сети цветочных магазинов, который извинился перед мальчиком и его мамой за инцидент и привез большой букет и подарки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская