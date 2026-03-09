Рейтинг@Mail.ru
В Россию с Ближнего Востока перевезут более 7,5 тысяч человек
14:12 09.03.2026
В Россию с Ближнего Востока перевезут более 7,5 тысяч человек
В Россию с Ближнего Востока перевезут более 7,5 тысяч человек
в мире
россия, ближний восток, оаэ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Россия, Ближний Восток, ОАЭ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В Россию с Ближнего Востока перевезут более 7,5 тысяч человек

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Еще более 7,5 тысяч человек на 33 рейсах планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию, 31 рейс - из ОАЭ, по одному - из Катара и Омана, сообщили в Минтрансе РФ.
"Еще более 7,5 тысяч человек на 33 рейсах планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию. 31 рейс будет выполнен российскими и иностранными авиакомпаниями из ОАЭ, по одному - из Катара и Омана", - говорится в сообщении.
Уточняется, что перелеты выполняются при поддержке Минтранса России и подведомственной ему Росавиации в координации с ближневосточными авиавластями и с соблюдением необходимых мер для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.
Самолет - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Россию с Ближнего Востока за неделю прибыли более 45 тысяч пассажиров
© 2026 МИА «Россия сегодня»
