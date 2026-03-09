В Россию с Ближнего Востока перевезут более 7,5 тысяч человек

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Еще более 7,5 тысяч человек на 33 рейсах планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию, 31 рейс - из ОАЭ, по одному - из Катара и Омана, сообщили в Минтрансе РФ.