В Россию с Ближнего Востока перевезут более 7,5 тысяч человек
В Россию с Ближнего Востока перевезут более 7,5 тысяч человек - РИА Новости, 09.03.2026
В Россию с Ближнего Востока перевезут более 7,5 тысяч человек
Еще более 7,5 тысяч человек на 33 рейсах планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию, 31 рейс - из ОАЭ, по одному - из Катара и Омана, сообщили в... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T14:12:00+03:00
2026-03-09T14:12:00+03:00
2026-03-09T14:12:00+03:00
россия
ближний восток
оаэ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
россия
ближний восток
оаэ
В Россию с Ближнего Востока перевезут более 7,5 тысяч человек
В Россию с Ближнего Востока перевезут более 7,5 тысяч человек на 33 рейсах