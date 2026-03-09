Рейтинг@Mail.ru
11:03 09.03.2026
Росатом организовал горячую линию для родственников сотрудников АЭС "Бушер"
Росатом организовал горячую линию для родственников сотрудников АЭС "Бушер"
Росатом организовал горячую линию для родственников сотрудников АЭС "Бушер"

«Росатом» организовал горячую линию для родственников сотрудников АЭС «Бушер»

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Росатом" организовал постоянную горячую линию для родственников российских сотрудников, работающих на строительстве новых блоков иранской АЭС "Бушер", сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы понимаем, как о наших товарищах тревожатся их родные в России. Поэтому мы организовали специальную горячую линию. Сейчас связь с Ираном по обычным каналам затруднена, и то, что люди могут получать в постоянном режиме информацию о своих родственниках - это важно", - сказал Лихачев изданию "Страна Росатом".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
