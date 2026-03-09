Силы ПВО сбили 754 БПЛА за сутки

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили три снаряда HIMARS и 754 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 121094 беспилотных летательных аппарата, 651 зенитный ракетный комплекс, 28130 танков и других боевых бронированных машин, 1685 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33736 орудий полевой артиллерии и минометов, 56300 единиц специальной военной автомобильной техники.
