Силы ПВО сбили 754 БПЛА за сутки

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 121094 беспилотных летательных аппарата, 651 зенитный ракетный комплекс, 28130 танков и других боевых бронированных машин, 1685 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33736 орудий полевой артиллерии и минометов, 56300 единиц специальной военной автомобильной техники.