Расследование уголовного дела бывших топ-менеджеров "Роснано" завершено - РИА Новости, 09.03.2026
18:43 09.03.2026
Расследование уголовного дела бывших топ-менеджеров "Роснано" завершено
Расследование уголовного дела бывших топ-менеджеров "Роснано" завершено
Расследование уголовного дела бывших топ-менеджеров "Роснано" завершено

РИА Новости: расследование дела бывших топ-менеджеров "Роснано" завершено

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Расследование уголовного дела завершено в отношении трех бывших топ-менеджеров "Роснано", обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, защита и обвиняемые заканчивают ознакомление с материалами дела, сообщил РИА Новости адвокат фигуранта Бориса Подольского Андрей Гривцов.
"Ознакомление с делом завершается",- сказал адвокат, отказавшись от иных комментариев.
Согласно судебным данным, имеющимся в распоряжении РИА Новости, вместе с Борисом Подольским проходят Марина Касенкова и Артур Галстян, всем им вменяют часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия).
По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей.
У арестованного топ-менеджера "Роснано" нашли иностранное гражданство
3 марта 2025, 04:32
 
