Врач назвала наиболее безопасные для аллергиков места при пылении

ТУЛА, 9 мар - РИА Новости. Концентрация пыльцы может быть меньше в городах с низким уровнем озеленения, чем на природных локациях, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.

"В городах с низким озеленением, малым количеством парков концентрация пыльцы может быть меньше, с локальным повышением в парках и рядом с цветущими насаждениями. Но ветер может переносить пыльцу на многие километры, что может сопровождаться симптомами даже при минимальных концентрациях у особо чувствительных людей", - объяснила специалист.

В пригородных же локациях ситуация иная. За городом концентрация пыльцы зачастую выше за счет розы ветров и близости к массивам цветущих растений. Врач рекомендовала обязательно сверяться с локальными календарями цветения, которые размещают в интернете.

"Если вы хотите избежать цветения, то вам нужно либо временно уехать в регион, где не отмечается пыльцевых заносов и цветения вашего растения-аллергена, либо переждать сезон пыления в городе в кондиционируемых помещениях и с использованием мер предосторожности", - предупредила Бондаренко.