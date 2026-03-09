Врач назвала наиболее безопасные для аллергиков места при пылении

ТУЛА, 9 мар - РИА Новости. Концентрация пыльцы может быть меньше в городах с низким уровнем озеленения, чем на природных локациях, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.
"В городах с низким озеленением, малым количеством парков концентрация пыльцы может быть меньше, с локальным повышением в парках и рядом с цветущими насаждениями. Но ветер может переносить пыльцу на многие километры, что может сопровождаться симптомами даже при минимальных концентрациях у особо чувствительных людей", - объяснила специалист.
В пригородных же локациях ситуация иная. За городом концентрация пыльцы зачастую выше за счет розы ветров и близости к массивам цветущих растений. Врач рекомендовала обязательно сверяться с локальными календарями цветения, которые размещают в интернете.
"Если вы хотите избежать цветения, то вам нужно либо временно уехать в регион, где не отмечается пыльцевых заносов и цветения вашего растения-аллергена, либо переждать сезон пыления в городе в кондиционируемых помещениях и с использованием мер предосторожности", - предупредила Бондаренко.
По словам аллерголога-иммунолога, меры предосторожности включают в себя принятие гигиенического душа после прогулки, промывание носа и волос от пыльцы, смену одежды после посещения улицы, а также использование барьерных средств - спреев для носа, назальных фильтров, масок, очков, головных уборов и одежды с длинными рукавами.
