Врач назвала наиболее безопасные для аллергиков места при пылении - РИА Новости, 09.03.2026
04:10 09.03.2026
Врач назвала наиболее безопасные для аллергиков места при пылении
Концентрация пыльцы может быть меньше в городах с низким уровнем озеленения, чем на природных локациях, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог... РИА Новости, 09.03.2026
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785510454_0:0:2672:2004_1920x0_80_0_0_6a17e2d2d5e06edb42bc859dce4914a6.jpg
1920
1920
true
Врач назвала наиболее безопасные для аллергиков места при пылении

РИА Новости: концентрация пыльцы меньше в городах с низким уровнем озеленения

© РИА Новости / Иван Макеев | Перейти в медиабанкДевушка стряхивает с себя тополиный пух
Девушка стряхивает с себя тополиный пух . Архивное фото
ТУЛА, 9 мар - РИА Новости. Концентрация пыльцы может быть меньше в городах с низким уровнем озеленения, чем на природных локациях, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.
"В городах с низким озеленением, малым количеством парков концентрация пыльцы может быть меньше, с локальным повышением в парках и рядом с цветущими насаждениями. Но ветер может переносить пыльцу на многие километры, что может сопровождаться симптомами даже при минимальных концентрациях у особо чувствительных людей", - объяснила специалист.
Пожилая женщина в сквере - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Врач рассказал, что делать при холодовой аллергии
8 марта, 12:05
В пригородных же локациях ситуация иная. За городом концентрация пыльцы зачастую выше за счет розы ветров и близости к массивам цветущих растений. Врач рекомендовала обязательно сверяться с локальными календарями цветения, которые размещают в интернете.
"Если вы хотите избежать цветения, то вам нужно либо временно уехать в регион, где не отмечается пыльцевых заносов и цветения вашего растения-аллергена, либо переждать сезон пыления в городе в кондиционируемых помещениях и с использованием мер предосторожности", - предупредила Бондаренко.
По словам аллерголога-иммунолога, меры предосторожности включают в себя принятие гигиенического душа после прогулки, промывание носа и волос от пыльцы, смену одежды после посещения улицы, а также использование барьерных средств - спреев для носа, назальных фильтров, масок, очков, головных уборов и одежды с длинными рукавами.
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Россияне резко увеличили покупки лекарств от аллергии
7 марта, 08:07
 
