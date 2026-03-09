https://ria.ru/20260309/pyatigorska-2079469915.html
Соседи рассказали, как живет арестованная замглавы администрации Пятигорска
Арестованная замглавы администрации Пятигорска живет с матерью в скромном доме
ПЯТИГОРСК, 9 мар – РИА Новости. Арестованная в субботу заместитель главы администрации Пятигорска Светлана Марченко живет в скромном родительском доме с матерью в Ессентуках, выяснило РИА Новости.
Седьмого марта Ленинский районный суд арестовал Марченко по делу о превышении должностных полномочий с ущербом в 117 миллионов рублей. Средства выделялись на финансирование проекта по реновации Старого озера в Кисловодске. Марченко ранее работала в администрации Кисловодска.
Как выяснило РИА Новости, кирпичный дом, где живет Марченко, был построен в 90-х годах.
"Строил ее отец, она тогда еще студенткой была. Живут скромно, ничего особенного и необычного. Живет с мамой, в родительском доме, отца не стало. В школе была отличница, в университете - активистка", – рассказала соседка РИА Новости.
Дом расположен в неприметном районе на окраине города. Улица тянется через территорию с промышленными и складскими объектами.