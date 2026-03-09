Рейтинг@Mail.ru
Путин считает нереальным переключение поставок нефти без Ормузского пролива - РИА Новости, 09.03.2026
19:16 09.03.2026
Путин считает нереальным переключение поставок нефти без Ормузского пролива
Путин считает нереальным переключение поставок нефти без Ормузского пролива
Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
ормузский пролив, россия, владимир путин, нефть, экономика, военная операция сша и израиля против ирана
Ормузский пролив, Россия, Владимир Путин, Нефть, Экономика, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин считает нереальным переключение поставок нефти без Ормузского пролива

Путин: переключить поставки ближневосточной нефти без Ормузского пролива нельзя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива, сейчас, во всяком случае сейчас - нереально", - сказал глава государства в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа.
Путин на совещании по ситуации на рынках нефти и газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа
Ормузский проливРоссияВладимир ПутинНефтьЭкономикаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
