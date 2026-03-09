https://ria.ru/20260309/putin-2079552595.html
Путин считает нереальным переключение поставок нефти без Ормузского пролива
Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
