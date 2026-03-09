Путин допустил остановку нефтедобычи, завязанной на Ормузском проливе

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Добыча нефти, завязанная на транспортировку через Ормузский пролив, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц, заявил президент России Владимир Путин.

"Добыча нефти, которая завязана на использованиях (Ормузского - ред.) пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации на мировых рынках нефти и газа.