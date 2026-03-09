https://ria.ru/20260309/putin-2079552105.html
Путин допустил остановку нефтедобычи, завязанной на Ормузском проливе
Путин допустил остановку нефтедобычи, завязанной на Ормузском проливе - РИА Новости, 09.03.2026
Путин допустил остановку нефтедобычи, завязанной на Ормузском проливе
Добыча нефти, завязанная на транспортировку через Ормузский пролив, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T19:14:00+03:00
2026-03-09T19:14:00+03:00
2026-03-09T20:57:00+03:00
ормузский пролив
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20260305/neft-2078633302.html
ормузский пролив
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ормузский пролив, россия, владимир путин, в мире
Ормузский пролив, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин допустил остановку нефтедобычи, завязанной на Ормузском проливе
Путин: ЧП в Ормузском проливе может остановить добычу нефти в регионе
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Добыча нефти, завязанная на транспортировку через Ормузский пролив, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
в понедельник провел в Кремле совещание по текущей ситуации на мировых рынках нефти и газа.
"Добыча нефти, которая завязана на использованиях (Ормузского - ред.) пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации на мировых рынках нефти и газа.
Кроме того, глава государства указал на проблемы с вывозом уже добытой в странах Ближнего Востока
нефти.
"Хранилища в регионе заполняются нефтью, которую никак не вывезти, или очень сложно вывезти, или очень дорого вывозить", - отметил он..