Путин предупредил о последствиях ситуации с Ираном
Путин предупредил о последствиях ситуации с Ираном - РИА Новости, 09.03.2026
Путин предупредил о последствиях ситуации с Ираном
Россия предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке поставят под удар мировой топливно-энергетический комплекс (ТЭК), вызовут рост... РИА Новости, 09.03.2026
Путин предупредил о последствиях ситуации с Ираном
Путин: дестабилизация на Ближнем Востоке ударит по мировому ТЭК