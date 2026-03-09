Вместо Дубая и Абу-Даби. Куда поехать за безопасным пляжным отдыхом в марте

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Срок окончания конфликта на Ближнем Востоке назвать невозможно. Вечером 3 марта МИД и Минэкономразвития рекомендовали прекратить турпоездки в Объединенные Арабские Эмираты и еще пять стран Персидского залива. Туристы, забронировавшие каникулы в ОАЭ, Катаре, Омане, Бахрейне, ищут другие направления. Альтернативные варианты пляжного отдыха для тех, кому отлично подходил формат Дубая, Салалы и Абу-Даби, — в материале РИА Новости.

Найти альтернативу

Путешественники, забронировавшие путевки в страны Ближнего Востока, переносят поездки на другой период, отказываются от каникул или просят агентов подобрать безопасную альтернативу.

"В первую очередь речь идет о тех странах, где уже есть сформированный массовый турпродукт, развитая гостиничная база и понятная логистика перелетов", — объясняют в "Интуристе". Путешественникам также важны хорошая погода и теплое море.

"Мы рекомендуем приостановить бронирование путешествий в страны Персидского залива до нормализации обстановки. Сейчас предлагаем поменять направления отдыха на Китай, Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Мальдивы", — перечисляет руководитель отдела Ближнего Востока туроператора "Пакс" Татьяна Цабель.

Самый бюджетный вариант

"Лидер спроса — Египет, бронирований туда больше всего. Впрочем, он был в абсолютном топе и до событий на Ближнем Востоке", — рассказывает гендиректор калининградской турфирмы "Бюро путешествий групп" Сергей Нисневич.

Стоимость путешествия на двоих с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле стартует от 90 тысяч рублей. "Это будет бюджетный вариант, но за 120 тысяч на двоих можно взять достаточно хорошую "пятерку", а если заплатить 160 тысяч, то еще и жить на "все включено", — говорит эксперт.

"Вода еще бодрящая, но купальный сезон открыт. Есть отели с подогреваемыми бассейнами", — рассказывают о плюсах египетских курортов в "Русском экспрессе". И предлагают неделю в "пятерке" с перелетом по цене от 105 тысяч рублей. Бонус: в Египте много отелей "турецкого" формата — с большой территорией, отличной инфраструктурой и насыщенной анимацией.

Привычная Турция

Турция традиционно — одно из самых универсальных направлений. Важный плюс — короткий перелет, большое количество прямых рейсов и огромный номерной фонд курортных отелей, ориентированных именно на массового туриста из России, объясняет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.

Анталья и городки Эгейского побережья предлагают хорошо знакомый формат отдыха на "все включено", с семейной анимацией, аквапарками и развитой инфраструктурой. Еще один фактор — гибкая ценовая политика турецких отелей, отмечает эксперт.

Туристы перебронируют туда путешествия, сдвигая даты на апрель, май и лето, говорит Сергей Нисневич. "Приличная "пятерка" на "все включено" с перелетом в марте — от 120 тысяч рублей на двоих, в мае средняя цена — 160 тысяч. Летние цены выше — от 220 тысяч рублей", — рассказывает он.

Таиланд — пик сезона

Таиланд — одно из главных направлений для туристов, которые ориентируются на гарантированно теплое море и более экзотический формат отдыха.

"Там огромный выбор курортов: от активных и насыщенных ночной жизнью Пхукета и Паттайи до более спокойных островов вроде Самуи и Краби. При этом туристы совмещают пляжный отдых и знакомство с культурой и кухней Юго-Восточной Азии", — говорит Дарья Домостроева.

В марте в Таиланде — высокий сезон. Тур на неделю с перелетом и проживанием в "четверке" с завтраками — от 148 тысяч рублей на двоих, уточнили в "Русском экспрессе".

Вьетнам наращивает популярность

Вьетнам стремительно набирает популярность у россиян и постепенно превращается из нишевого варианта в полноценную альтернативу массовым курортам, отмечает Домостроева. Самые востребованные — Нячанг и Фукуок — активно развивают гостиничную инфраструктуру, формат "все включено". Там хорошие пляжи и интересные экскурсии.

Во Вьетнам есть прямые рейсы из России, напоминает Нисневич. Недельный тур с перелетом и проживанием в "четверке" с завтраками стоит от 162 тысяч рублей на двоих. В отличных "пятерках" — от 250 тысяч рублей.

Также эксперты говорят о спросе на китайский остров Хайнань. Недельный тур туда стоит от 170 тысяч рублей на двоих, но отличные варианты — от 240 тысяч, объясняет Нисневич.

С отметки в 170 тысяч стартует и стоимость путевки на двоих на Бали, рассказывают в "Русском экспрессе".

На Хайнань, в Нячанг и на Бали можно добраться прямыми рейсами "Аэрофлота". На другие курорты в Азии, как правило, самые выгодные цены предлагают китайские авиакомпании.

Мальдивы — дорогой вариант

Из России на Мальдивы есть прямые рейсы, и это большой плюс.

Минус — цены: каникулы в четырехзвездочном резорте стоят от 320 тысяч рублей на двоих, в "пятерке" — от 450 тысяч рублей, отмечает Нисневич.

Отличия от Ближнего Востока

Перечисленные страны могут обеспечить сопоставимый с ближневосточным уровень отдыха, однако есть и заметные различия.

Так, в ОАЭ и Катаре погода зимой и весной обычно стабильно теплая. По климату к ним максимально близок Египет: сухой жаркий климат и теплое море практически круглый год. Турция в межсезонье может быть прохладнее, но во многих отелях есть подогреваемые бассейны, говорит Дарья Домостроева. Таиланд и Вьетнам гарантируют тропическую погоду и теплое море, но имеют выраженную сезонность и более влажный климат.

"По формату отдыха наиболее близки к ближневосточным курортам Египет и Турция, где много крупных отелей-резортов с системой "все включено", собственной территорией, пляжами, анимацией, развлечениями внутри курортных зон", — отмечает PR-директор "Интуриста".

В Таиланде и Вьетнаме модель отдыха несколько отличается. Там больше бутик-отелей, городских гостиниц и курортов с системой "завтраки" или "полупансион". Гости часто комбинируют пляжный отдых с экскурсиями, поездками по островам и активными развлечениями.