Израиль второй раз за ночь зафиксировал пуск ракет из Ирана
Израиль второй раз за ночь зафиксировал пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
Израиль второй раз за ночь зафиксировал пуск ракет из Ирана
Израиль во второй раз за менее чем 30 минут зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T02:40:00+03:00
2026-03-09T02:40:00+03:00
2026-03-09T05:10:00+03:00
2026
Израиль второй раз за ночь зафиксировал пуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ второй раз за ночь зафиксировала пуск ракет из Ирана