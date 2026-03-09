Рейтинг@Mail.ru
Израиль второй раз за ночь зафиксировал пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
02:40 09.03.2026 (обновлено: 05:10 09.03.2026)
Израиль второй раз за ночь зафиксировал пуск ракет из Ирана
Израиль во второй раз за менее чем 30 минут зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 09.03.2026
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Anadolu/Mostafa AlkharoufРабота израильской системы ПВО
© REUTERS / Anadolu/Mostafa Alkharouf
Работа израильской системы ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Израиль во второй раз за менее чем 30 минут зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы (противовоздушной - ред.) обороны задействованы для перехвата угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Бахрейне несколько человек пострадали от атаки БПЛА
