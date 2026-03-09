https://ria.ru/20260309/proliv-2079464319.html
США не убедят судовладельцев плыть через Ормузский пролив, заявил эксперт
США не убедят судовладельцев плыть через Ормузский пролив, заявил эксперт
США не убедят судовладельцев плыть через Ормузский пролив, заявил эксперт
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Отправка кораблей американского флота в Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем, едва ли поможет возобновить судоходство там, потому что судовладельцы не рискнут посылать танкеры при сохранении малейшей угрозы, поделился оценкой с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
Ранее президент США Дональд Трамп
распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе
на фоне повышенных рисков транспортных компаний из-за военных действий США и Израиля
против Ирана
. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военно-морские силы скоро начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
на фоне операции против Ирана.
"Это вопрос доверия. Даже если прямо в Ормузском проливе разместить флот США, кто рискнет направлять суда, зная, что они могут получить ракету?" - сказал Робинсон Фариназу.
Собеседник агентства подчеркнул, что потери 2-3 танкеров в Персидском заливе достаточно, чтобы убедить судовладельческие компании избегать Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.