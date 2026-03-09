Рейтинг@Mail.ru
США не убедят судовладельцев плыть через Ормузский пролив, заявил эксперт
06:36 09.03.2026
США не убедят судовладельцев плыть через Ормузский пролив, заявил эксперт
США не убедят судовладельцев плыть через Ормузский пролив, заявил эксперт

Фариназу: корабли США не убедят судовладельцев в безопасности Ормузского пролива

Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Отправка кораблей американского флота в Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем, едва ли поможет возобновить судоходство там, потому что судовладельцы не рискнут посылать танкеры при сохранении малейшей угрозы, поделился оценкой с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе на фоне повышенных рисков транспортных компаний из-за военных действий США и Израиля против Ирана. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военно-морские силы скоро начнут сопровождать суда через Ормузский пролив на фоне операции против Ирана.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал Иран открыть Ормузский пролив
8 марта, 22:10
"Это вопрос доверия. Даже если прямо в Ормузском проливе разместить флот США, кто рискнет направлять суда, зная, что они могут получить ракету?" - сказал Робинсон Фариназу.
Собеседник агентства подчеркнул, что потери 2-3 танкеров в Персидском заливе достаточно, чтобы убедить судовладельческие компании избегать Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Ормузский пролив
В Ираке рассказали, чем грозит происходящее в Ормузском проливе
8 марта, 20:10
 
В миреСШАОрмузский проливИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
