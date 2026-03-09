США не убедят судовладельцев плыть через Ормузский пролив, заявил эксперт

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Отправка кораблей американского флота в Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем, едва ли поможет возобновить судоходство там, потому что судовладельцы не рискнут посылать танкеры при сохранении малейшей угрозы, поделился оценкой с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

"Это вопрос доверия. Даже если прямо в Ормузском проливе разместить флот США, кто рискнет направлять суда, зная, что они могут получить ракету?" - сказал Робинсон Фариназу.

Собеседник агентства подчеркнул, что потери 2-3 танкеров в Персидском заливе достаточно, чтобы убедить судовладельческие компании избегать Ормузский пролив.