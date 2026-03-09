В Тегеране выдвинули обвинения против Трампа и Нетаньяху, пишут СМИ

«

"Государственный революционный прокурор Тегерана сообщил о том, что выдвинул обвинения против Дональда Трампа, Биньямина Нетаньяху, а также всех командующих, заведующих, их заместителей и помощников, виновников и участников преступных действий, связанных с последними атаками на территорию Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.