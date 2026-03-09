В Тегеране выдвинули обвинения против Трампа и Нетаньяху, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Прокурор Тегерана выдвинул обвинения против президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за ударов по Ирану, сообщает агентство Mizan.
«
"Государственный революционный прокурор Тегерана сообщил о том, что выдвинул обвинения против Дональда Трампа, Биньямина Нетаньяху, а также всех командующих, заведующих, их заместителей и помощников, виновников и участников преступных действий, связанных с последними атаками на территорию Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.
По информации агентства, обвинительное заключение было внесено в 20-ю окружную прокуратуру по международным делам Тегерана, также были изданы необходимые распоряжения о заведении уголовного дела и начале расследования.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.