В Краснодаре локализовали крупный пожар на складе
В Краснодаре локализовали крупный пожар на складе - РИА Новости, 09.03.2026
В Краснодаре локализовали крупный пожар на складе
Крупный пожар в Краснодаре, где горит склад, локализован, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.03.2026
В Краснодаре локализовали крупный пожар на складе
