В Краснодаре локализовали крупный пожар на складе - РИА Новости, 09.03.2026
08:07 09.03.2026
В Краснодаре локализовали крупный пожар на складе
Крупный пожар в Краснодаре, где горит склад, локализован, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
2026-03-09T08:07:00+03:00
2026-03-09T08:07:00+03:00
2026
В Краснодаре локализовали крупный пожар на складе

Крупный пожар в Краснодаре, где горит склад, локализовали

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Крупный пожар в Краснодаре, где горит склад, локализован, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о пожаре на складе на площади 2,5 тысячи квадратных метров в Краснодаре, по предварительной информации, пострадавших нет.
"Сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар в Краснодаре", - говорится в сообщении.
