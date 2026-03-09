Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре загорелся крупный склад
07:49 09.03.2026
В Краснодаре загорелся крупный склад
Склад горит на площади 2,5 тысячи квадратных метров в Краснодаре, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому...
происшествия
краснодар
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
россия
краснодарский край
Новости
происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре загорелся склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Склад горит на площади 2,5 тысячи квадратных метров в Краснодаре, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Краснодаре. По улице Российской пожар охватил склад на площади 2500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено 53 специалиста и 11 единиц техники, уточняет ведомство.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Армавире потушили пожар на нефтебазе
ПроисшествияКраснодарРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
