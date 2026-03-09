https://ria.ru/20260309/pozhar-2079467351.html
В Краснодаре загорелся крупный склад
В Краснодаре загорелся крупный склад
Склад горит на площади 2,5 тысячи квадратных метров в Краснодаре, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 09.03.2026
В Краснодаре загорелся склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров