В Кувейте из-за повреждения топливного бака загорелась электростанция
2026-03-09T01:46:00+03:00
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В Кувейте из-за повреждения топливного бака загорелась электростанция
ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Пожар возник на электростанции и водоочистной станции "Субия" в Кувейте после повреждения топливного бака, его удалось потушить, сообщило в социальной сети Х министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Кувейта.
"В результате повреждения топливного бака на электростанции и водоочистной станции "Субия" возник ограниченный по площади пожар, который удалось потушить. Инцидент обошелся без жертв. Специалисты оценивают размер ущерба", - отметило министерство, не уточнив, что стало причиной повреждения топливного бака.