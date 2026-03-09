https://ria.ru/20260309/poluzaschitnik-2079556628.html
Футболист "Локомотива" выбыл из-за травмы до паузы на сборные
Футболист "Локомотива" выбыл из-за травмы до паузы на сборные - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Футболист "Локомотива" выбыл из-за травмы до паузы на сборные
Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев из-за травмы выбыл до паузы на матчи сборных, сообщил журналистам главный тренер футбольного клуба Михаил...
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев из-за травмы выбыл до паузы на матчи сборных, сообщил журналистам главный тренер футбольного клуба Михаил Галактионов.
Пиняев
получил травму в четверг в матче Кубка России против тульского "Арсенала
" (2:1). В текущем сезоне он провел 11 матчей и забил один мяч. До паузы на сборные, которая будет в конце марта, "Локомотив
" сыграет в чемпионате России с казанским "Рубином
" (15 марта) и тольяттинским "Акроном
" (22 марта), а также в Кубке страны с самарскими "Крыльями Советов
" (19 марта).
"Пиняев будет отсутствовать до паузы на матчи сборной. Характер травмы - конфиденциальная информация", - сказал Галактионов
на пресс-конференции.
В понедельник "Локомотив" сыграл дома вничью с грозненским "Ахматом
" (2:2) в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ
). Железнодорожники отыгрались со счета 0:2.
"Это вопрос не нервозности, а скованности. Начало матча не удалось. Встряхнулись при 0:2, хороший разговор был в раздевалке, и команда с другим настроем вышла на второй тайм, с холодной головой. Мы были ближе к тому, чтобы выйти вперед. Ребятам сказали, что борьба еще впереди, матчей много, не все решается сегодня. Хорошо, что забили гол в раздевалку", - отметил тренер.