Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Локомотива" выбыл из-за травмы до паузы на сборные - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:46 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/poluzaschitnik-2079556628.html
Футболист "Локомотива" выбыл из-за травмы до паузы на сборные
Футболист "Локомотива" выбыл из-за травмы до паузы на сборные - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Футболист "Локомотива" выбыл из-за травмы до паузы на сборные
Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев из-за травмы выбыл до паузы на матчи сборных, сообщил журналистам главный тренер футбольного клуба Михаил... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T19:46:00+03:00
2026-03-09T19:46:00+03:00
футбол
спорт
михаил галактионов
акрон
сергей пиняев
локомотив (москва)
арсенал (лондон)
рубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984486792_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_78d53692b162e304e843b3d97647b9dc.jpg
https://ria.ru/20260309/limit-2079553808.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984486792_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1c6e32795860e25c4031f39f3d95231d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил галактионов, акрон, сергей пиняев, локомотив (москва), арсенал (лондон), рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Михаил Галактионов, Акрон, Сергей Пиняев, Локомотив (Москва), Арсенал (Лондон), Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футболист "Локомотива" выбыл из-за травмы до паузы на сборные

Футболист «Локомотива» Пиняев выбыл до паузы на матчи сборных

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Пиняев
Сергей Пиняев - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сергей Пиняев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев из-за травмы выбыл до паузы на матчи сборных, сообщил журналистам главный тренер футбольного клуба Михаил Галактионов.
Пиняев получил травму в четверг в матче Кубка России против тульского "Арсенала" (2:1). В текущем сезоне он провел 11 матчей и забил один мяч. До паузы на сборные, которая будет в конце марта, "Локомотив" сыграет в чемпионате России с казанским "Рубином" (15 марта) и тольяттинским "Акроном" (22 марта), а также в Кубке страны с самарскими "Крыльями Советов" (19 марта).
"Пиняев будет отсутствовать до паузы на матчи сборной. Характер травмы - конфиденциальная информация", - сказал Галактионов на пресс-конференции.
В понедельник "Локомотив" сыграл дома вничью с грозненским "Ахматом" (2:2) в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Железнодорожники отыгрались со счета 0:2.
"Это вопрос не нервозности, а скованности. Начало матча не удалось. Встряхнулись при 0:2, хороший разговор был в раздевалке, и команда с другим настроем вышла на второй тайм, с холодной головой. Мы были ближе к тому, чтобы выйти вперед. Ребятам сказали, что борьба еще впереди, матчей много, не все решается сегодня. Хорошо, что забили гол в раздевалку", - отметил тренер.
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Ахмат (Грозный) - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В "Ахмате" считают, что в следующем сезоне лимит на легионеров не ужесточат
Вчера, 19:21
 
ФутболСпортМихаил ГалактионовАкронСергей ПиняевЛокомотив (Москва)Арсенал (Лондон)РубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала