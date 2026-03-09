Жители Звенигорода помогают спасателям искать пропавших подростков

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Жители Звенигорода сплотились, помогают спасателям и волонтерам в поисках троих пропавших детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".