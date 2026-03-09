https://ria.ru/20260309/podrostki-2079543570.html
Волонтеры прошли четыре километра по берегу в поисках детей в Звенигороде
Волонтеры прошли четыре километра по берегу в поисках детей в Звенигороде - РИА Новости, 09.03.2026
Волонтеры прошли четыре километра по берегу в поисках детей в Звенигороде
Более 600 квадратных метров реки обследовали волонтеры эхолотами и подводными камерами в поисках троих пропавших подростков в Звенигороде, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:06:00+03:00
2026-03-09T18:06:00+03:00
2026-03-09T18:20:00+03:00
звенигород
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079423194_0:271:1180:935_1920x0_80_0_0_8c4dd0ca3850e9bf8d6ea48d128aea5a.jpg
https://ria.ru/20260309/zvenigorod-2079509049.html
звенигород
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079423194_0:77:1177:960_1920x0_80_0_0_bdfc730006396d4869f117683ca10f06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
звенигород, происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Звенигород, Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
Волонтеры прошли четыре километра по берегу в поисках детей в Звенигороде
РИА Новости: 4 км берега исследовали волонтеры в поисках детей в Звенигороде