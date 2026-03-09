Волонтеры прошли четыре километра по берегу в поисках детей в Звенигороде

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более 600 квадратных метров реки обследовали волонтеры эхолотами и подводными камерами в поисках троих пропавших подростков в Звенигороде, сообщили РИА Новости в национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

« "На сегодняшний день было обследование более 600 квадратных метров (реки - ред.) эхолотами и подводными камерами", - сказала собеседница агентства.

В центре также отметили, что волонтеры исследовали более четырех километров береговой линии в поисках троих пропавших подростков.

"Более четырех километров прошли вдоль береговой линии - в общей сумме. Вчера два километра прошли, сегодня - чуть больше двух", - рассказали в центре.

По данным регионального главка МЧС , в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись.