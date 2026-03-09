https://ria.ru/20260309/plennykh-2079459254.html
Киев практически не меняет военнопленных уроженцев ДНР, заявила омбудсмен
Киев практически не меняет военнопленных уроженцев ДНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 09.03.2026
Киев практически не меняет военнопленных уроженцев ДНР, заявила омбудсмен
Украинская сторона практически не меняет военнопленных уроженцев ДНР, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T04:16:00+03:00
2026-03-09T04:16:00+03:00
2026-03-09T04:16:00+03:00
донецкая народная республика
россия
киев
дарья морозова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079191192_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_27a5bf72c80b85fa7f378d2f9d81d047.jpg
https://ria.ru/20260304/ukraina-2078554887.html
донецкая народная республика
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079191192_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_5c58bbdc07daddea6a3bc21775ac5180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, киев, дарья морозова, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Россия, Киев, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
Киев практически не меняет военнопленных уроженцев ДНР, заявила омбудсмен
Омбудсмен Морозова: Киев практически не меняет военнопленных уроженцев ДНР