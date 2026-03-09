Рейтинг@Mail.ru
Киев практически не меняет военнопленных уроженцев ДНР, заявила омбудсмен
04:16 09.03.2026
Киев практически не меняет военнопленных уроженцев ДНР, заявила омбудсмен
Украинская сторона практически не меняет военнопленных уроженцев ДНР, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 09.03.2026
донецкая народная республика, россия, киев, дарья морозова, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Россия, Киев, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинская сторона практически не меняет военнопленных уроженцев ДНР, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"Действительные сложности сейчас с военнопленными - уроженцами ДНР... Но я уверена, что и этот процесс, безусловно, будет доведен до конца нашими переговорщиками", - сказала Морозова.
В минувшую пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 300 военнослужащих, взамен были переданы 300 военнопленных ВСУ.
Донецкая Народная РеспубликаРоссияКиевДарья МорозоваВооруженные силы Украины
 
 
