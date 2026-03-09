Рейтинг@Mail.ru
08:32 09.03.2026
Назван самый популярный день недели для чтения среди россиянок
общество, лев толстой (писатель), федор достоевский
Общество, Лев Толстой (писатель), Федор Достоевский
Девушка читает книгу
Девушка читает книгу . Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пятница стала самым популярным днем для чтения у российских читательниц, при этом больше всего читают днем с 14.00 до 18.00, сообщили РИА Новости в книжном сервисе сервис "КИОН Строки".
"По данным сервиса, самым популярным днем для чтения среди пользовательниц стала пятница, а наиболее активное время - с 14.00 до 18.00", - говорится в сообщении.
Среди жанров пользовательницы чаще всего выбирают фэнтези, любовные романы, современную литературу, детективы и классику, отметили в сервисе. Отдельные направления демонстрируют особый рост популярности. Так, интерес женской аудитории к детективам вырос на 23%, отметили в сервисе.
Ранее "КИОН Строки" назвали самые популярные у россиянок произведения: ими стали романы "Анна Каренина" Льва Толстого, "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма и "Братья Карамазовы" Федора Достоевского.
