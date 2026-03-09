https://ria.ru/20260309/petrosyan-2079552785.html
Петросян сделала символический удар перед началом матча "Спартака"
Участница Олимпийских игр в Италии фигуристка Аделия Петросян совершила символический удар с центра поля перед началом матча чемпионата России по футболу между... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
