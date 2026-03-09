Рейтинг@Mail.ru
Петросян сделала символический удар перед началом матча "Спартака" - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
19:16 09.03.2026
Петросян сделала символический удар перед началом матча "Спартака"
Петросян сделала символический удар перед началом матча "Спартака"
Участница Олимпийских игр в Италии фигуристка Аделия Петросян совершила символический удар с центра поля перед началом матча чемпионата России по футболу между... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Петросян сделала символический удар перед началом матча "Спартака"

Петросян сделала символический удар перед началом матча РПЛ "Спартак" - "Акрон"

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Участница Олимпийских игр в Италии фигуристка Аделия Петросян совершила символический удар с центра поля перед началом матча чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и тольяттинским "Акроном".
Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовала в Москве на домашней арене "красно-белых".
Петросян 18 лет. На прошедшей Олимпиаде в Италии она заняла шестое место. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при страны.
