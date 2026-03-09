Рейтинг@Mail.ru
09.03.2026
09:12 09.03.2026
Овчинский: еще один ЖК по реновации построят в районе Люблино в Москве
Овчинский: еще один ЖК по реновации построят в районе Люблино в Москве
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики
Овчинский: еще один ЖК по реновации построят в районе Люблино в Москве

Овчинский: дом по реновации возведут на улице Люблинской на юго-востоке Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Жилой комплекс для участников программы реновации построят в районе Люблино на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Многоквартирный дом возведут на участке в 0,88 гектара на улице Люблинской, 119.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Овчинский: современные методы ускоряют строительство домов по реновации
6 марта, 09:30
"Предельная площадь жилой новостройки составит 32 тысячи квадратных метров. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: на ней появятся детские и спортивные площадки. Первые этажи будут предназначены для нежилых помещений, где смогут разместиться объекты торгового и бытового назначения", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Поблизости от будущего жилого комплекса расположена необходимая социальная инфраструктура: детсады, школы, учреждения здравоохранения, аптеки и магазины, а также два сквера с детским игровым оборудованием, тренажерами, амфитеатрами и зонами спокойного отдыха, добавил министр столичного правительства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что перечень адресов для строительства жилья по программе реновации пополнился пятью площадками в районах Ивановское, Нагатино-Садовники, Нагорный и Покровское-Стрешнево. Там возведут дома для в сумме 2,8 тысячи москвичей.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдут праздничные мероприятия
6 марта, 10:03
 
Заголовок открываемого материала