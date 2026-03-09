Овчинский: еще один ЖК по реновации построят в районе Люблино в Москве

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Жилой комплекс для участников программы реновации построят в районе Люблино на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Многоквартирный дом возведут на участке в 0,88 гектара на улице Люблинской, 119.

"Предельная площадь жилой новостройки составит 32 тысячи квадратных метров. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: на ней появятся детские и спортивные площадки. Первые этажи будут предназначены для нежилых помещений, где смогут разместиться объекты торгового и бытового назначения", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Поблизости от будущего жилого комплекса расположена необходимая социальная инфраструктура: детсады, школы, учреждения здравоохранения, аптеки и магазины, а также два сквера с детским игровым оборудованием, тренажерами, амфитеатрами и зонами спокойного отдыха, добавил министр столичного правительства.