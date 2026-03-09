"Ощадбанк" сообщил об остановке электронных сервисов

«

"Сегодня, 9 марта, около 10 часов утра (11.00 мск - ред.) сработали протоколы безопасности сберегательного банка из-за подозрения в совершении DDoS-атаки. Из-за этого серверы банка были временно отключены", - говорится в сообщении банка, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).