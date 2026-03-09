https://ria.ru/20260309/oschadbank-2079510221.html
"Ощадбанк" сообщил об остановке электронных сервисов
"Ощадбанк" сообщил об остановке электронных сервисов
Украинский государственный "Ощадбанк" сообщил об остановке электронных сервисов из-за возможной DDoS-атаки. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
россия
ощадбанк
в мире, россия, ощадбанк
