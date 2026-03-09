Рейтинг@Mail.ru
"Ощадбанк" сообщил об остановке электронных сервисов - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/oschadbank-2079510221.html
"Ощадбанк" сообщил об остановке электронных сервисов
"Ощадбанк" сообщил об остановке электронных сервисов - РИА Новости, 09.03.2026
"Ощадбанк" сообщил об остановке электронных сервисов
Украинский государственный "Ощадбанк" сообщил об остановке электронных сервисов из-за возможной DDoS-атаки. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:36:00+03:00
2026-03-09T13:36:00+03:00
в мире
россия
ощадбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
https://ria.ru/20260308/oschadbank-2079342834.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ощадбанк
В мире, Россия, Ощадбанк
"Ощадбанк" сообщил об остановке электронных сервисов

Украинский "Ощадбанк" сообщает о возможной DDoS-атаке и остановке сервисов

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинский государственный "Ощадбанк" сообщил об остановке электронных сервисов из-за возможной DDoS-атаки.
«

"Сегодня, 9 марта, около 10 часов утра (11.00 мск - ред.) сработали протоколы безопасности сберегательного банка из-за подозрения в совершении DDoS-атаки. Из-за этого серверы банка были временно отключены", - говорится в сообщении банка, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По данным банка, техническая проверка всех систем продолжается.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
8 марта, 10:24
 
В миреРоссияОщадбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала