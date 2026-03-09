https://ria.ru/20260309/opasnost-2079455541.html
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
В Пензенской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 09.03.2026
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T02:42:00+03:00
2026-03-09T02:42:00+03:00
2026-03-09T02:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20260309/ugroza-2079454310.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
На территории Пензенской области объявили беспилотную опасность