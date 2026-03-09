Рейтинг@Mail.ru
У главы Белжского горсовета на западе Украины прошли обыски, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/obyski-2079539681.html
У главы Белжского горсовета на западе Украины прошли обыски, сообщили СМИ
У главы Белжского горсовета на западе Украины прошли обыски, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
У главы Белжского горсовета на западе Украины прошли обыски, сообщили СМИ
Обыски прошли у главы Белжского горсовета на западе Украины Оксаны Березы, ее подозревают в злоупотреблениях при проведении закупок, сообщило местное издание... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T17:23:00+03:00
2026-03-09T17:23:00+03:00
украина
служба безопасности украины
львовская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg
https://ria.ru/20260309/vaksy-2079513604.html
украина
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_b7f490c3f9ba452675a73445bf6c2c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, служба безопасности украины, львовская область, в мире
Украина, Служба безопасности Украины, Львовская область, В мире
У главы Белжского горсовета на западе Украины прошли обыски, сообщили СМИ

Главу Белжского горсовета на Украине заподозрили в злоупотреблениях при закупках

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Обыски прошли у главы Белжского горсовета на западе Украины Оксаны Березы, ее подозревают в злоупотреблениях при проведении закупок, сообщило местное издание ZAXID.NET со ссылкой на правоохранительные органы.
«
"СБУ совместно с оперативниками департамента стратегических расследований Нацполиции провели обыски у главы Белжского городского совета во Львовской области Оксаны Березы. Чиновницу подозревают в злоупотреблениях во время проведения закупок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По его информации, ее подозревают в закупке некачественного товара.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Суд на Украине оставил под стражей командующего логистикой ВСУ
Вчера, 14:03
 
УкраинаСлужба безопасности УкраиныЛьвовская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала