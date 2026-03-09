https://ria.ru/20260309/obyski-2079539681.html
У главы Белжского горсовета на западе Украины прошли обыски, сообщили СМИ
Обыски прошли у главы Белжского горсовета на западе Украины Оксаны Березы, ее подозревают в злоупотреблениях при проведении закупок, сообщило местное издание... РИА Новости, 09.03.2026
