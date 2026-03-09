https://ria.ru/20260309/oae-2079569716.html
Эксперт рассказал, что может помочь ОАЭ и Ирану восстановить отношения
Эксперт рассказал, что может помочь ОАЭ и Ирану восстановить отношения
Общие интересы могут помочь ОАЭ и Ирану восстановить отношения, заявил РИА Новости живущий в ОАЭ политический аналитик Рабиа Хамамсе. РИА Новости, 09.03.2026
Эксперт рассказал, что может помочь ОАЭ и Ирану восстановить отношения
РИА Новости: общие интересы могут помочь ОАЭ и Ирану восстановить отношения