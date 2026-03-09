Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что может помочь ОАЭ и Ирану восстановить отношения - РИА Новости, 09.03.2026
22:23 09.03.2026
Эксперт рассказал, что может помочь ОАЭ и Ирану восстановить отношения
Эксперт рассказал, что может помочь ОАЭ и Ирану восстановить отношения
Общие интересы могут помочь ОАЭ и Ирану восстановить отношения, заявил РИА Новости живущий в ОАЭ политический аналитик Рабиа Хамамсе. РИА Новости, 09.03.2026
2026
Эксперт рассказал, что может помочь ОАЭ и Ирану восстановить отношения

РИА Новости: общие интересы могут помочь ОАЭ и Ирану восстановить отношения

Флаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
ДУБАЙ, 9 мар -РИА Новости. Общие интересы могут помочь ОАЭ и Ирану восстановить отношения, заявил РИА Новости живущий в ОАЭ политический аналитик Рабиа Хамамсе.
«
"На мой взгляд, дипломатия и общие региональные интересы в конечном итоге могут способствовать восстановлению доверия между обеими сторонами", - сказал он.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Такер Карлсон обратился к миру с необычным призывом
Вчера, 19:15
Он отметил, что диалог и прагматичное сотрудничество могут постепенно помочь восстановить отношения.
По его словам, перед эскалацией посреднические усилия ОАЭ были сосредоточены на предотвращении конфликтов и поддержании открытых дипломатических каналов.
«
"ОАЭ работали над снижением напряженности и содействием мирным решениям посредством диалога, общения с региональными партнерами и международной дипломатии", - отметил эксперт.
Церемония репатриации тел погибших американских военных в операции против Ирана на авиабазе Довер в штате Делавэр - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Срочно призвали". СМИ раскрыли, что началось в Европе из-за войны в Иране
Вчера, 15:42
 
В миреОАЭИран
 
 
